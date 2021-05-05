За что мы любим Уму Турман: лучшие фильмы актрисы

Ума Турман начинала свою карьеру с модельного мира, настоящая популярность пришла к ней именно благодаря кинемаграфу.

Предлагаем вспомнить лучшие фильмы с участием актрисы, которые по праву считаются культовыми.

Криминальное чтиво (1994)

Благодаря этому фильму Ума Турман, сыгравшая Мию Уоллес, была впервые номинирована на “Оскар“.

Гаттака (1997)

Вместе с Турман в триллере снялись Итан Хоук и Джуд Лоу. Картина Эндрю Никкола получила высокие отзывы и была номинирована на “Оскар“.

Убить Билла (2001)

Желтый костюм и катана Умы Турман стали визитной карточкой трилогии Квентина Тарантино. В криминальной драме Турман сыграла убийцу Черную Мамбу/Невесту из банды Билла.

Моя супербывшая (2006)

В фантастической комедии Ума Турман сыграла супергероиню Дженни Джонсон, которая свои сверхъестественные способности использовала для того, чтобы превратить жизнь своего “бывшего“ в сущий ад.