В Европе задержали крупнейшее число мафиози после масштабной операции

Была вскрыта огромная сеть организованной преступности, которая включала в себя несколько руководителей крупных преступных кланов.

В Европе полиция задержала 31 мафиози после масштабной операции, проводившейся в Италии и Германии. Об этом сообщается на сайте полицейской службы Европейского союза «Европол».

Предположительно, задержанные являются участниками калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета», действующей в разных регионах Италии и других странах. Ее подозревают в международной контрабанде наркотиков и отмывании денег.

Задержание последовало за операцией «Поллино», в ходе которой в 2018 году были задержаны 84 подозреваемых в Италии и Германии.

«Всего [в ходе операции] было изъято по меньшей мере несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, элитные транспортные средства и украшения. Оценка суммы изъятых денег продолжается, банковские счета заморожены», — говорится в сообщении.