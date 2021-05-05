Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) — лаборатория ускорителей элементарных частиц в Гамбурге, Германия — опубликовала анимацию уникального процесса. Ученые показали, как черная дыра разрывает звезду.
Когда черная дыра разрывает звезду, такое событие называется событие приливного разрушения. Оно представляет собой астрономическое явление, которое происходит, когда звезда приближается достаточно близко к горизонту событий сверхмассивной чёрной дыры и разрывается на части приливными силами чёрной дыры, претерпевая спагеттификацию.
По данным НАСА, такое событие происходит не чаще, чем один раз в 10 000 лет в типичной галактике.
Как ни странно, по данным НАСА, черная дыра потребляет всего около 1% массы звезды. Большинство из него фактически катапультируется обратно в космос в виде огромных джетов энергии и вещества. Они выстреливают из центральной области черной дыры.
Ученые из лаборатории ускорителей элементарных частиц в Гамбурге показали, как выглядит этот процесс.
Джеты настолько яркие, что иногда освещают космос. Это позволяет астрономам на Земле мельком увидеть далекие черные дыры, которые, в основном, невидимы. Крошечные призрачные частицы — нейтрино, также выбрасываются из черной дыры, иногда давая исследователям представление о процессах, происходящих во время события приливного разрушения.
Наблюдение за тем, как быстро черная дыра разрывает и уносит звезду, является отличным напоминанием о том, что никому не следует приближаться к такому мощному объекту в ближайшее время.
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