Ученые показали, как черная дыра разрывает звезду

Когда черная дыра разрывает звезду, такое событие называется событие приливного разрушения. Оно представляет собой астрономическое явление, которое происходит, когда звезда приближается достаточно близко к горизонту событий сверхмассивной чёрной дыры и разрывается на части приливными силами чёрной дыры, претерпевая спагеттификацию.

По данным НАСА, такое событие происходит не чаще, чем один раз в 10 000 лет в типичной галактике.

Как ни странно, по данным НАСА, черная дыра потребляет всего около 1% массы звезды. Большинство из него фактически катапультируется обратно в космос в виде огромных джетов энергии и вещества. Они выстреливают из центральной области черной дыры.

Ученые из лаборатории ускорителей элементарных частиц в Гамбурге показали, как выглядит этот процесс.

Джеты настолько яркие, что иногда освещают космос. Это позволяет астрономам на Земле мельком увидеть далекие черные дыры, которые, в основном, невидимы. Крошечные призрачные частицы — нейтрино, также выбрасываются из черной дыры, иногда давая исследователям представление о процессах, происходящих во время события приливного разрушения.

Наблюдение за тем, как быстро черная дыра разрывает и уносит звезду, является отличным напоминанием о том, что никому не следует приближаться к такому мощному объекту в ближайшее время.