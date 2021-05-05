«Теоретично така можливість існує»: голова ДПСУ оцінив можливість вторгнення Росії з боку Криму

Загроза вторгнення наступу Росії з території окупованого Криму існує

Про це розповів в інтерв’ю РБК-Україна олчіільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

За його словами, можна констатувати факти про зосередження певних угруповань російських військ.

«Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму», — повідомив він.

Дейнеко зауважив, що відведення військ почалось.

«Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, зброї і військової техніки», — зазначив він.