Продюсер «Оскара-2021» Стивен Содерберг объяснил изменения в порядке награждения

Как рассказал режиссёр, сценарист и продюсер Стивен Содерберг в интервью для The Los Angeles Times, изначально порядок объявления победителей на «Оскаре-2021» изменили, чтобы сделать всё чуть интереснее.
В номинации на лучшего актёра в итоге внезапно для многих выиграл Энтони Хопкинс, которому при этом не разрешили произнести речь через Zoom. Всё это привело к тому, что конец шоу оказался неожиданным и резким.
Несмотря на результат, Содерберг говорит, что даже сейчас не стал бы пересматривать запрет на использование Zoom. Организаторов раскритиковали за это решение ещё за месяц до церемонии.
Так или иначе, решения продюсеров церемонии не смогли сделать «Оскар-2021» привлекательным для зрителей, и шоу показало худшие рейтинги в истории с обвалом аудитории в США на 58%.
Leave a Reply