Знаменитый Поль Верхувен после длительного перерыва снял эротическую драму Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода » Продюсер «Оскара-2021» Стивен Содерберг объяснил изменения в порядке награждения Как рассказал режиссёр, сценарист и продюсер Стивен Содерберг в интервью для The Los Angeles Times, изначально порядок объявления победителей на «Оскаре-2021» изменили, чтобы сделать всё чуть интереснее. Однако, закончить шоу номинацией на лучшего актёра вместо фильма решили всё же во многом из-за Чедвика Боузмана, хоть он и не победил. Мы подумали, что будет интереснее, если немного перемешать номинации, чтобы люди не знали, чего ждать дальше. Так что это всегда было частью плана. Потом, когда стали известны номинанты, также появилась возможность, что Чедвик Боузман получит посмертный «Оскар». Если бы он выиграл, и его вдове пришлось произносить речь, после этого никакого шоу уже бы не могло быть. Так что мы выбрали такой порядок. Стивен Содерберг продюсер «Оскара-2021» В номинации на лучшего актёра в итоге внезапно для многих выиграл Энтони Хопкинс, которому при этом не разрешили произнести речь через Zoom. Всё это привело к тому, что конец шоу оказался неожиданным и резким. Несмотря на результат, Содерберг говорит, что даже сейчас не стал бы пересматривать запрет на использование Zoom. Организаторов раскритиковали за это решение ещё за месяц до церемонии. Так или иначе, решения продюсеров церемонии не смогли сделать «Оскар-2021» привлекательным для зрителей, и шоу показало худшие рейтинги в истории с обвалом аудитории в США на 58%.