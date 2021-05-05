«Персеверанс» сфотографировал ночное небо на Марсе

Марсоход «Персеверанс» получил пару снимков звездного неба при помощи камеры, входящей в метеосистему MEDA. На фотографиях можно увидеть звезды и спутник Марса Фобос, сообщается в твиттере NASA.

Одним из научных инструментов нового марсохода «Персеверанс» является метеорологическая система MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), она состоит из нескольких датчиков и блока управления, суммарная масса оборудования составляет 5,5 килограмма. Датчики поставляют информацию о силе и направлении ветра, температуре, относительной влажности и давлении воздуха, а также о количестве и средних размерах частиц пыли в марсианской атмосфере и температуре поверхности планеты. Ожидается, что долговременная работа системы позволит ученым научиться прогнозировать погоду на Красной планете, что важно для работы будущих астронавтов.

Элементы системы MEDA. M. de la Torre Juárez, J.A. Rodríguez-Manfredi et al. / 51st LPSC, 2020

В состав MEDA входит также камера SkyCam, которая представляет собой модифицированную версию камеры Hazcam и обладает полем зрения в 124 градуса. Ее основная задача — получать изображения облаков, движущихся по марсианскому небу, а также определять оптическую толщину аэрозолей в атмосфере.

Однако камера способна наблюдать и ночное небо, в чем ученые убедились 4 мая 2021 года, получив пару снимков в период с 01:10 по 01:13 по местному времени на Марсе. На снимках, помимо звезд, есть треки тяжелых заряженных частиц, а яркое пятно в правой части кадров, скорее всего, является спутником Марса Фобосом.