Ольга Бузова рассказала о пережитых в детстве жестоких издевательствах — она до сих пор вспоминает те годы с ужасом и отвращением. Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как в школьные годы над ней издевались сверстники. Об этом она сообщила на бизнес-конференции AB.SHOW блогера Александры Беляковой, передает «КП».

«Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня», — рассказала Бузова.

По словам артистки, когда ей было шесть лет, дети измазали ей «волосы гудроном и поставили крест на лбу».