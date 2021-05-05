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Ольга Бузова рассказала о пережитых в детстве жестоких издевательствах

Ольга Бузова рассказала о пережитых в детстве жестоких издевательствах — она до сих пор вспоминает те годы с ужасом и отвращением.
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, как в школьные годы над ней издевались сверстники. Об этом она сообщила на бизнес-конференции AB.SHOW блогера Александры Беляковой, передает «КП».

«Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня», — рассказала Бузова.

По словам артистки, когда ей было шесть лет, дети измазали ей «волосы гудроном и поставили крест на лбу».

5 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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