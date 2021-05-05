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Официально объявили причину смерти принца Филиппа

Причиной смерти мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа назвали преклонный возраст и целый ряд сопутствующих хронических заболеваний.. Об этом сообщает издание Telegraph.

Лечащий врач семьи указал, что 99-летний принц Филипп скончался от старости. В документах о смерти отмечалось, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у него не было.

При этом, по данным издания, незадолго до смерти супруг британской королевы перенес операцию на сердце.

Ранее сообщалось, что основная часть наследства Филиппа достанется королеве. Пони и его любимую темно-зеленую карету унаследует 17-летняя Луиза Виндзор — дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. Сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, при жизни принадлежавший его отцу, однако это произойдет лишь после смерти Елизаветы II.

5 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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