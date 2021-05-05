Меган Маркл написала детскую книгу

На контрактах с Netflix и Spotify 39-летняя Меган Маркл останавливаться явно не собирается. Герцогиня Сассекская попробовала себя в качестве писательницы и готова представить публике свою первую детскую книгу под названием «Скамейка» (The Bench).

Книга поступит в продажу 8 июня, при этом доступен будет и аудиоформат в исполнении самой Меган. На создание произведения герцогиню вдохновили ее муж принц Гарри и их сын Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи в 2019 году

«Скамейка» началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи,

— представила свою книгу Маркл, которая сейчас ожидает появления на свет второго ребенка.

Меган Маркл

Книга будет снабжена акварельными иллюстрациями художника Кристиана Робинсона, которые Меган особо отметила в своем заявлении.

Из стихотворения выросла настоящая история. Кристиан создал красивые и воздушные акварельные иллюстрации, которые передают теплоту, радость и гармонию отношений между отцами и сыновьями из самых разных слоев общества. Я надеюсь, что книга найдет отклик в каждой семье,

— поделилась Меган.

В издательстве Random House, которое и займется распространением книги, ее описали как вызывающую «глубокое чувство тепла, душевной близости и сострадания».

Напомним, что сейчас в рамках контракта герцога и герцогини Сассекских с Netflix идет работа и над документальным фильмом об играх Invictus.