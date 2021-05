Попри рішення Верховної Ради Україна відновила імпорт струму з Білорусі — нардеп Шэрон Стоун показала, как отдыхала у бассейна со своим любимцем » Маргарет Тэтчер в кино: какие звезды перевоплощались в «железную леди» Для поклонников Маргарет Тэтчер была не просто политиком, она была культурной иконой. Со своей сильной волей и характером, бескомпромиссной уверенностью, пышной прической, жемчужными серьгами, крупными солнцезащитными очками и легендарным синим костюмом – она создала фирменный образ «железной леди», что стал источником вдохновения для ряда режиссеров. 4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании. На посту она провела 11 лет и отличилась самым долгим сроком службы в ХХ веке. К этому важному дню в истории мы подготовили для вас подборку самых известных кинолент о «железной леди». «Маргарет Тэтчер: долгий путь к Финчли»



Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Андреа Райзборо Год: 2008

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley В фильме речь идет о ранней политической карьере Маргарет Тэтчер – от попыток получить место в Дартфорде в 1949 году до ее успешной кампании в парламенте в Финчли в 1959 году. Биограф Тэтчер, выступая на шоу BBC Daily Politics, рассказал, что кокетливый образ молодого политика Андреа Райзборо передала очень удачно. «Маргарет»



Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Линдси Дункан Год: 2009

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригинальное название: Margaret В фильме говорится о поражении Маргарет Тэтчер на выборах 1975 года и о долгом пути к успешной карьере. О роли Линдси Дункан отзывались так:

The Telegraph: присутствие Дункан в фильме было очень гламурным. «У нее были волнистые светлые голливудские волосы, и бесспорно, бледность Елизаветы I»;

Newsnight Review: Дункан иногда и изображала Тэтчер в образе «волчицы», но это было «сочувственное изображение» премьер-министра и мужа Дениса Тэтчер;

The Guardian: Дункан показалась слишком яркой блондинкой, слишком завидной.

Интересно, что в разговоре BBC Breakfast Дункан сказала, что она работала над записью голоса Тэтчер около 10 недель до начала съемок. «Железная леди»



Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Мэрил Стрип Год: 2011

Страна: Великобритания, Франция

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригинальное название: The Iron Lady В фильме речь идет о политическом успехе Маргарет Тэтчер и, в конце концов, завершении карьеры. События в фильме происходят в 1982 году. Тогда политик пыталась спасти свою карьеру накануне Фолклендской войны. За эту роль звезда получила:

семнадцатую номинацию на премии Оскар и была ею награждена (3-й Оскар в ее карьере);

восьмой Золотой глобус;

вторую премию BAFTA.

Политический редактор BBC Ник Робинсон считает фильм удачным рассказом о личной жизни политика, но она очень далека от политической или исторической документалистики. Маргарет Тэтчер восприняла этот фильм крайне негативно. Ее семья категорически отказалась от просмотра ленты. Экс-глава британского правительства заявила, что исполнительница ее роли Мерил Стрип «не смогла воплотить на экране реальный образ», и что «ее выдающаяся карьера стала своего рода развлечением». Сериал «Корона» (4 сезон)



Актриса, сыгравшая роль Маргарет Тэтчер: Джиллиан Андерсон Год: 2020

Страна: Великобритания, США

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригинальное название: The Crown Четвертый сезон охватывает события 1970-1980-х годов: свадьба принцессы Дианы с Чарльзом, сыном Елизаветы II, рождение Уильяма и Гарри и, конечно же, период премьерства Маргарет Тэтчер. Джиллиан Андерсон великолепно перевоплотилась в Маргарет Тэтчер, передав непреклонность «железной леди» даже в общении с королевой. Лента получила бешеную популярность, а ее актеры – номинации на престижные премии. Перед тем, как выполнять роль Маргарет Тэтчер в сериале «Корона», Джиллиан Андерсон прочитала много литературы и посмотрела множество видео, чтобы перенять дикцию и движения знаменитого политика Великобритании. «У нее была особая интонация, когда она разговаривала со своим мужем Денисом, и у нее была другая интонация, когда она разговаривала с кабинетом министров. Также она по-другому разговаривала и шутила с министрами, а во время разговоров на партийных конференциях у нее была склонность немного поднять настроение и немного проповедовать. Я хотела получить баланс всего этого, а не слишком увлекаться использованием разных версий ее голоса для разных сцен», – рассказала Андерсон.