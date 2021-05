The Telegraph сообщила о новом «компрометирующем досье» на Трампа Кристен Стюарт снимется в скандальном фильме Кроненберга про пандемию » Катастрофа при столкновении Земли с астероидом неизбежна — эксперты Ученые НАСА провели эксперимент, по итогам которого пришли к выводу, что столкновение Земли с астероидом закончится неизбежной катастрофой. Как сообщает Inopressa со ссылкой на The Independent, моделирование НАСА доказало, что в мире не существует технологии, которая могла бы помешать огромному астероиду уничтожить Европу. «Катастрофа была бы неизбежна, даже если у Земли было бы шесть месяцев на подготовку», — говорится в сообщении The Independent. Издание отмечает, что «правительства ужасающе не готовы к такого рода катастрофе», а единственным ответом на такое событие называется «эвакуация территории до падения астероида, однако зона поражения охватывала бы большие части Северной Африки и Европы». Газета напоминает, что компания Илона Маска SpaceX недавно заключила с НАСА контракт на $2,89 млрд на разработку космического корабля нового поколения Starship для транспортировки людей и грузов по Солнечной системе. В теории, как говорится в публикации, такой корабль может использоваться для помощи в миссиях, направленных на изменение орбиты астероида. В НАСА уже работают над технологией отклонения астероидов и отслеживают около 25 тыс. объектов, сближающихся с Землей, при этом каждую неделю их становится почти на 30 больше, добавляет The Independent.