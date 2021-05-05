Как соблазнить парня: инструкция по применению

Вам понравился парень и вы хотите его покорить? Просто следуйте нашей инструкции, и вы гарантированно сможете добиться поставленной цели.

Наверняка каждая девушка хотя бы раз в своей жизни хотела влюбить в себя парня, который ей до безумия понравился. В этом нет ничего необычного поскольку, столкнувшись с любовью, очень хочется, чтобы она стала взаимной. Для понимания того, интересуется ли парень именно вами, будет полезным знать фразы о любви которые можно посмотреть на zaporogomraya. Ведь если мужчина оказывает вам знаки внимания, значит все идет хорошо. Если же парень вас не замечает, мы дадим ряд советов, которые позволят вам гарантированно завоевать его сердце.

Как понять то, что парень в тебя влюблен

С самое начала нужно узнать о типичных признаках влюбленного мужчины, что поможет правильно истолковать невербальные знаки. Ниже мы представим ряд признаков, свидетельствующих о том, что парень дышит к вам неровно:

Волнение в вашем присутствии. Если мужчина рядом с вами начинает волноваться, это означает, что, по всей видимости, у него к вам явные чувства. Ему от этого неловко, и он пытается их скрыть.

Характерный интерес к вам. Если мужчина старается проявить по отношению к вам заботу, что может быть выражено даже в банальных мелочах, это означает, что вы ему явно интересны.

Всегда отвечает на звонок или SMS. Если в условиях жесткого дедлайна парень находит время, чтобы ответить на ваш звонок, это означает, что он вас ценит, в основе чего лежит заинтересованность вами.

Желание тактильного контакта. Парень старается коснуться вашей руки, одежды или волос, поскольку его буквально тянет к вам.

Действует с терпением. Если парень имеет к вам настоящие чувства, он не будет торопить события в плане взаимоотношений и интимной близости, поскольку будет боятся все испортить.

Действия, предпринимаемые для того, чтобы влюбить в себя парня за 10 дней

День 1. предложите встретиться с молодым человеком в публичном месте (кафе, пиццерия) и пообщайтесь с ним на самые разные темы. На основании этого вы поймете, действительно ли парень вам нравится и подходит с учетом его интересов или же от этой затеи стоит отказаться

День 2. Постарайтесь встретиться с мужчиной в интересном для него месте, для чего заблаговременно узнайте, чем он интересуется. Это может быть кино, футбольный матч билет в театр, но самое главное, это должен быть место, которое ему действительно нравится.

День 3. Сходите в какое-нибудь нейтральное место: парк, музей и так далее, после чего в кафе обсудите проведенное вместе время. При прощании можете поцеловать мужчину в щеку, что будет красноречивее любых слов.

День 4. Здесь стоит провести время без парня, что позволит подчеркнуть тот факт, что у вас и без него яркая и насыщенная жизнь, поэтому вы не собираетесь сидеть у телефона и ждать его звонка.

День 5. После небольшого перерыва согласитесь снова прогуляться по парку или по лесу, что будет располагать к общению в обстановке тет-а-тет. Здесь парень может уже взять вас за руку или приобнять. В конце можно выпить чашечку чая и сразу расстаться, сославшись на то, что у вас еще масса дел.

День 6. Теперь пришло время показать и ваши желания, поэтому предложите встретиться в том месте, которое вам интересно. Так вы узнаете, насколько выбранный вами парень будет уважать ваши интересы.

День 7. В идеале парень должен пригласить вас к себе домой и познакомить с семьей, что будет уже очень хорошим показателем.

День 8. Обычно на 8-м свидании парень уже начинает активно проявлять к вам знаки внимания, делать сюрпризы и дарить букеты цветов, что является очень хорошим показателем

День 9. На девятом свидании будет идеально, если мужчина проявит себя в том, что у него очень хорошо получается. Другими словами, он покажет себя таким, каким он есть на самом деле, а не таким, каким он хочет казаться окружающим. Поговорите с ним откровенно о его желаниях и интересах в этой жизни, хобби, а также жизненных ориентирах.

День 10. Теперь самое время подвести дело к тому, чтобы парень признался в своих чувствах. Для этой цели лучше всего подойдёт ресторан, совместная поездка к морю или в любое иное романтическое место.