Израиль атаковал ракетные склады в Сирии, в районе Латакии, неподалеку от базы российских войск



По сообщениям в международной прессе, минувшей ночью ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе сирийского порта Латакия.

Сирийские СМИ сообщают об “активации системы ПВО”, и сирийская армия подтвердила факт бомбардировки в районе Латакии.

Близ Латакии расположена главная база ВКС России.

Сирийская армия заявил: “Наша система противовоздушной обороны перехватила несколько ракет, некоторые из них были сбиты”.

По сообщениям в местной прессе, целью израильских атак были “фабрики по производству пластика в Латакии”.

Также сообщается об ударах в районе Масаиф.

В других сообщениях говорится о том, что разбомблены заводы по производству пластика и два склада с ракетами.

В результате атак убит один и ранены шесть человек.

В последние месяцы Израиль интенсифицировал “теневую войну” против связанных с Ираном целей на территории Сирии. Целями израильских атак были, главным образом, военные исследовательские центры и военные колонны, перевозившие ракеты из Сирии в Ливан.

https://mignews.com/news/disasters/world/050521_64744_56907.html