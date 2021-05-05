Ізраїль закрив кордони для українців

Ізраїль у зв’язку з поширенням коронавірусу заборонив в’їзд громадянам шести країн, а також скасував видані раніше дозволи на в’їзд.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

“Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики й Туреччини”, – вказується в повідомленні посольства України в Ізраїлі в соцмережі Facebook.

Відзначається також, що ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в’їзду в країну до 01 травня 2021 року.

“Для оформлення нового дозволу заявник повинен повторно звернутися в компетентні органи держави Ізраїль”, – повідомляють в посольстві.