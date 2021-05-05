Евросоюз одобрил продажу мучных червей как продукта питания

Сушеные желтые мучные черви вскоре могут появиться на полках супермаркетов и ресторанов по всей Европе. Страны ЕС добавили их в список разрешенных к продаже продуктов.
27 стран Европейского Союза во вторник одобрили предложение о выпуске личинок жука Tenebrio molitor (большой мучной хрущак) на рынок в качестве «нового продукта питания».
Ранее в этом году агентство Евросоюза по безопасности пищевых продуктов опубликовало научное заключение. В нем утверждалось, что черви безопасны для человека в качестве продукта питания. Исследователи заявили, что черви, съеденные целиком или в порошкообразной форме, являются богатой белком закуской или ингредиентом для других блюд.
При этом комиссия заявила, что у людей с ранее диагностированной аллергией на ракообразных и пылевых клещей могут возникать аллергические реакции на мучных червей.
Разведение насекомых в качестве продукта питания имеет экологические преимущества. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН называет этих животных «здоровым и очень питательным источником пищи с высоким содержанием жира, белка, витаминов, клетчатки и минералов». Они могут заменить традиционное мясо.
Как известно, на сегодня сельское хозяйство — крупнейший источник парниковых выбросов, не содержащих CO2. На сектор приходится 10–12% всей антропогенной эмиссии с учетом углекислого газа. С 1990 года выбросы, производимые отраслью, выросли на треть. Авторы связывают это в том числе с распространением синтетических удобрений и активным выращиванием жвачных животных.
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