Евросоюз одобрил продажу мучных червей как продукта питания

27 стран Европейского Союза во вторник одобрили предложение о выпуске личинок жука Tenebrio molitor (большой мучной хрущак) на рынок в качестве «нового продукта питания».

Ранее в этом году агентство Евросоюза по безопасности пищевых продуктов опубликовало научное заключение. В нем утверждалось, что черви безопасны для человека в качестве продукта питания. Исследователи заявили, что черви, съеденные целиком или в порошкообразной форме, являются богатой белком закуской или ингредиентом для других блюд.

При этом комиссия заявила, что у людей с ранее диагностированной аллергией на ракообразных и пылевых клещей могут возникать аллергические реакции на мучных червей.

Разведение насекомых в качестве продукта питания имеет экологические преимущества. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН называет этих животных «здоровым и очень питательным источником пищи с высоким содержанием жира, белка, витаминов, клетчатки и минералов». Они могут заменить традиционное мясо.