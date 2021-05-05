Европа ограничит возможности для иностранных госкомпаний

Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе в среду замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер, представляя предложения ЕК по доработке Промышленной стратегии ЕС.

«В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи [европейским компаниям]. Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас (Еврокомиссию — прим. ТАСС) о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам. Если они утаят от нас информацию или предоставят неверные данные, они будут лишены возможности принимать участие в сделке», — заявила она.

«Мы безусловно открыты для всех компаний, но у нас должна быть возможность вмешаться в случае выявления чрезмерного влияния иностранных субсидий [в конкретных сделках] на наш рынок», — заявил в свою очередь еврокомиссар во вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Пороги и влияние

В рамках обновления Промышленной стратегии ЕС, Еврокомиссия предложила принять так называемые Нормы коррекции перекосов Единого рынка ЕС в результате влияния иностранных государственных субсидий.

В рамках этого механизма Еврокомиссия намерена проверять на наличие иностранных госдотаций, во-первых, сделки по слиянию или приобретению европейских компаний, если их годовой оборот превышает 500 млн евро, и если размер иностранных инвестиций в сделке составляет как минимум 50 млн евро.

Во-вторых, тендеры в сфере государственных закупок в странах ЕС, если размер тендера с участием иностранных игроков превышает 250 млн евро. В-третьих, любые другие сделки и прочие «рыночные ситуации», в которых Еврокомиссия сможет «самостоятельно инициировать» проверку иностранных участников на получение ими государственной помощи.

По первым двум категориям, где установлены конкретные финансовые пороги, иностранные компании должны будут в обязательном порядке самостоятельно уведомлять Еврокомиссию, получали ли они государственные дотации от правительств государств, не входящих в ЕС. Без заключения Еврокомиссии ни одна подобная сделка не сможет быть завершена.

Теперь это предложение Еврокомиссии должны будут обсудить государства ЕС, после чего оно должно быть утверждено Советом ЕС.