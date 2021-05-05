Дональд Трамп запустил сайт donaldjtrump.com для общения со сторонниками

45-й президент США Дональд Трамп, чьи полномочия закончились в январе, создал сайт donaldjtrump.com, где он может писать сообщения, публиковать изображения и видеозаписи.

В разделе сайта «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа») опубликовано несколько коротких сообщений от лица Трампа. Первое из них датировано 13 апреля, но платформа стала доступна широкой публике только 4 мая.

Пользователи могут делиться постами Трампа в твиттере и фейсбуке, но не могут отвечать на сообщения. «Это просто односторонняя связь. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями», — сказал источник Fox News, знакомый с платформой.

Дональд Трамп решил создать собственную платформу для общения после того, как ему запретили делать публикации в фейсбуке, твиттере, инстаграме, ютьюбе и снэпчате. Это произошло после штурма Капитолия в январе, в котором участвовали сторонники Трампа.