Disney показала «настоящий» световой меч (видео)

The Walt Disney Company показала световой меч, который равномерно выдвигается из ручки и, вопреки предыдущим версиям сувенирных световых мечей, действительно выглядит практически так же, как оружие в фильмах и сериалах вселенной «Звездных войн». На рекламный ролик, опубликованный на YouTube, обратил внимание портал The Verge.
«Звездные войны» — одна из самых популярных в мире кинофраншиз, и правообладатель — медиаконгломерат The Walt Disney Company — не только снимает фильмы и сериалы, но и выпускает большое количество игрушек, в том числе сувенирные световые мечи. Обычно выполнены в виде постоянно торчащей полупрозрачной трубки с включаемой подсветкой (иногда трубка телескопическая, что тоже не выглядит правдопободно) и не очень похожи на оружие из фильмов — там световой меч в сложенном виде выглядит как рукоять без лезвия (кстати, о предполагаемой физике световых мечей и бластеров можно почитать в блоге «Хан Соло и физика плазмы»).
Впервые о том, что Disney действительно сделает световой меч, похожий на оружие из фильмов, стало известно еще в начале апреля, а теперь компания выпустила рекламный ролик, посвященный тематическому отелю Galactic Starcruiser, в котором показан световой меч в действии. Судя по видео, новый световой меч действительно целиком спрятан в рукояти, а при включении равномерно выдвигается на всю длину. Никаких подробностей не сообщается, но можно предположить, что используется светодиодная лента с гибкой подложкой и рассеивателем.
Как отмечает The Verge, это может быть не финальная версия меча — подразделение Walt Disney Imagineering Research and Development продолжает работу над новой версией светового меча. Игрушка должна поступить в продажу в 2022 году, одновременно с открытием отеля Galactic Starcruiser, цена нового светового меча пока не сообщается.
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