«Чувствовала себя сломленной»: Анджелина Джоли рассказала, как пережила трудные жизненные моменты

45-летняя Анджелина Джоли не часто общается с прессой и делится в интервью личными переживаниями. Но вчера актриса сделала небольшое исключение в беседе с изданием Entertainment Tonight. Поводом для общения послужил новый фильм с ее участием — триллер Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти», премьера которого состоится 14 мая на HBO Max.

Анджелина Джоли

Напомним, что в новой картине Джоли играет спасателя и парашютистку Ханну, которая борется с посттравматическим стрессовым расстройством после того, как пережила трагедию на работе. Она обвиняет себя в случившемся, но в итоге обретает силы и преодолевает жизненные препятствия. Такая история оказалась очень близка Анджелине, так как она испытывала похожие эмоции и чувствовала себя сломленной, как и ее героиня.

У всех нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя разбитыми, и у меня так было. Были моменты, которые заставили меня почувствовать себя… вы знаете, трудно говорить об этом слишком подробно, но просто подавленной или сломленной. Так было много раз в моей жизни, например, когда моя мама скончалась от рака в 2007 году… Вы чувствуете, что просто хотите спрятаться под одеялом, или не знаете, что в вас осталось. Но у вас есть возможность справиться, и я призываю любого сделать это. Вы не киноактер, но неважно. Пойдите куда-нибудь, загляните в себя. Попробуйте что-то, чего вы никогда не делали, и попытайтесь заново открыть эту силу внутри себя,

— сказала Джоли.

Ранее актриса признавалась, что роль заинтересовала ее именно близкой ей человеческой историей.

Меня привлекают люди, которые пережили нечто тяжелое, что сломило их, но затем они находят свой путь вперед и преодолевают это. Как актрисе мне очень нравится играть таких людей. Моя героиня меня исцеляла, потому что ты просто разбиваешься вдребезги, а потом снова встаешь,

— отмечала Анджелина.

Кадр из фильма «Те, кто желает мне смерти»

В новом интервью актриса также призналась, что сегодня находит способ поддерживать внутренние силы, принося пользу другим.

Это то, что я пытаюсь сказать своим детям. Вы можете жить как хотите, но в конце дня спросите себя: «Каков ваш вклад? Каков ваш вклад в пользу других?»

— сказала Джоли.

Актриса также рассказала о работе со своим юным партнером на съемочной площадке, 14-летним Финном Литтлом, который играет роль мальчика, скрывающегося от преступников. Актриса призналась, что ей было немного трудно преуменьшать свои материнские инстинкты (по сюжету у ее героини нет детей).

Я даже не уверена, любит ли она детей. Это было постоянное наставление от режиссера, мол, перестань быть такой, ты слишком любезна с ним, ты слишком чуткая,

— поделилась Джоли.