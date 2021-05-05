Блинкен прибывает в Украину с двухдневным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду прибывает в Киев, что станет четким сигналом о поддержке правительства Украины администрацией Джо Байдена в противостоянии угрозам со стороны России.

В заявлении Госдепартамента говорится, что Блинкен «подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрекращающейся агрессии России».

В ходе двухдневного визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, высокопоставленными официальными лицами и представителями гражданского общества.

Ожидается, что поведение России будет занимать важное место на этих переговорах.

«Нам нужно объединить усилия, чтобы указывать на поведение России, привлекать ее к ответственности за ее действия и требовать от Москвы соблюдения ее международных обязательств», – написал Блинкен в Твиттере накануне отъезда в Киев.

Блинкен станет самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшем в Киеве после визита бывшего госсекретаря Майка Помпео в феврале 2020 года.

В понедельник госсекретарь осудил недавнее развертывание российских войск у границ с Украиной.

«Мы тщательно следим за действиями России и за тем, какой курс она выберет, – заявил Блинкен журналистам в Лондоне. – Президент Байден уже давно, в том числе до того, как он стал президентом, четко давал понять, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, то мы ответим. Но мы не стремимся к эскалации. Мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения».

Хотя представители администрации Байдена подчеркивают поддержку правительства Украины, они также требуют от Киева довести до конца реформы политической системы страны, известной своей коррумпированностью.

В Киеве Блинкен «будет поощрять дальнейший прогресс программы институциональных реформ Украины, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией, что является ключом к защите демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен прибывает в Украину после встречи министров иностранных дел «Большой семерки» в Лондоне, на которой обсуждались некоторые из наиболее актуальных международных проблем.

Блинкен заявил во вторник, что «семерка» пообещала положить конец десятилетней гражданской войне в Сирии.

«Мои коллеги по «Большой семерке» и я подтвердили нашу приверженность политическому урегулированию в целях прекращения конфликта в Сирии», – написал Блинкен в Твиттере.

Конфликт в Сирии был одной из тем дискуссий министров иностранных дел «Большой семерки» на встрече в Лондоне. Другие темы включали отношения с Китаем и Россией, переворот в Мьянме и ситуацию в Афганистане.