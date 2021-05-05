Байден планирует встречу с Путиным в июне во время поездки в Европу

Президент США Джо Байден заявил о готовности провести предложенный им российско-американский саммит во время его поездки в Европу в июне.

«Я на это надеюсь и рассчитываю. Мы работаем над этим», — сообщил президент Байден, отвечая во вторник на вопросы журналистов. Джо Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве президента в Великобританию, где он примет участие во встрече глав стран-членов G-7, которая пройдет с 11 до 13 июня. 14 июня он он отправится в Брюссель на саммит стран-членов НАТО, а затем встретится с лидерами стран-членов Евросоюза.

Идею проведения американо-российского саммита президент Байден выдвинул в апреле, она оказалась неожиданностью для американских наблюдателей. Джо Байден объявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране и обсудить проблемы, вызывающие рост напряженности в отношениях между двумя странами. Среди этих проблем — российская угроза в отношении Украины, российские кибератаки против американских копьютерных сетей, преследование в России Алексея Навального и его сторонников.