Официально объявили причину смерти принца Филиппа Редкий выход: Илон Маск и Граймс сходили на ужин в Нью-Йорке » «Армия мертвецов» Зака Снайдера получит самый широкий прокат Релиз «Армии мертвецов» Зака Снайдера на Netflix состоится 21 мая, однако за неделю до этого, 14 мая, боевик выйдет в кинотеатрах США — за прокат фильма будет отвечать американская сеть Cinemark. В рамках сотрудничества с Netflix «Армию мертвецов» в общей сложности покажут в 600 кинотеатрах США. Это не идёт в сравнение с фильмами вроде «Годзилла против Конга» и «Никто», однако для Netflix это всё же существенное изменение. Ранее релизы стримингового сервиса вроде «Ромы» «Ирландца» выходили в ограниченном прокате примерно в 100 экранах. Как отмечает Variety, у Netflix нет какого-либо единого плана на выпуск своих фильмов в кинотеатрах и это зависит от конкретной ленты. Netflix считает, что прокат «Армии мертвецов» в кино пойдёт боевику на пользу. Ранее стриминговый сервис не раз отмечал, что ему не нужно полагаться на продажи билетов, так как фильмы производятся в первую очередь для подписчиков. Netflix и Cinemark планируют сотрудничать и дальше — возможно, стриминговая платформа начнёт выпускать свои фильмы в расширенном прокате чаще. «Армия мертвецов» расскажет о команде наёмников, которым поручают ограбить казино в Лас-Вегасе, заполненное зомби. Главную роль в экшене исполнил Дэйв Батиста. По франшизе также готовят отдельный анимационный сериал и фильм-приквел.