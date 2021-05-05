Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода — пенстю она пока не собирается, но еще для нее важно поправить свое здоровье.

Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своими планами после выхода в отставку. Об этом политик рассказала на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

По словам Меркель, у нее пока нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. «Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу», — сказала она.

Очередные парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре 2021 года. Еще в 2018 году Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру в выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Меркель была избрана федеральным канцлером Германии 22 ноября 2005 года, став первой женщиной на этом посту.