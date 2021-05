Созданная шуточная криптовалюта Dogecoin обогнала по капитализации «Газпром» Как соблазнить парня: инструкция по применению » Акции компании Berkshire Hathaway стали такими дорогими, что биржа отказалась ими торговать Американская биржа Nasdaq на время прекратила транслировать данные о котировках акций класса А инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Об этом пишет The Wall Street Journal. 4 мая стоимость акций Berkshire Hathaway класса А достигла 421 420 долларов за акцию и приблизилась к максимальному значению, которое могут обработать системы Nasdaq. В результате котировки акций Berkshire Hathaway исчезли из сервисов данных Nasdaq Last Sale и Nasdaq Basic, которые используют Robinhood и другие брокеры, а также некоторые сайты финансовых новостей. Чтобы решить эту проблему, Nasdaq пообещала обновить свое программное обеспечение к 17 мая. В марте с аналогичной проблемой столкнулась американская биржа IEX. Она решила остановить прием заявок на операции с акциями Berkshire Hathaway класса А «из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе». Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), на которой котируется Berkshire Hathaway и которая обрабатывает большую часть операций с акциями компании класса A, заявили, что на работу систем NYSE рост акций не повлияет. Уоррен Баффет много лет отказывается проводить сплит (дробление) акций Berkshire Hathaway класса А. Баффет считает, что с помощью высокой цены акций компания защищает себя от наплыва неквалифицированных инвесторов. Акции Berkshire Hathaway являются самыми дорогими на фондовом рынке США. На втором месте акции компании NVR Inc., которая занимается жилищным строительством. Они стоят около 5100 долларов за штуку.