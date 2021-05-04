Зеленський звинуватив Євросоюз у зриві вакцинації українців від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього особисто та в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це він сказав під час дискусії у Варшаві п’ятьох президентів у межах відзначення 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої, повідомляє Укрінформ.

“Скажу про те, що думаю у контексті рівноправності країн Європи: я не відчуваю цього особисто, в України немає відчуття солідарності (з боку ЄС щодо вакцинації – ред.)”, – заявив Зеленський.

За його словами, Україна не отримала від Євроспільноти вакцину попри декларації з боку ЄС.

Глава держави зазначив, що у Києва є домовленості з Індією, США та Великою Британією щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

“Зараз ми вакцинували мільйон осіб, але це небагато з огляду на кількість населення України”, – зауважив Зеленський.

За його словами, в ЄС вакцинація розпочалася давно, але Україна не отримала від Спільноти допомоги.

Президент повідомив, що Київ має підписану угоду на постачання 20 млн доз вакцини, але отримає її лише у третьому-четвертому кварталі.

“Це неправильно, це суперечить європейським цінностям. Думаю, що це несправедливо”,- наголосив Зеленський.