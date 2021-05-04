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В смерти известного футболиста во сне нашли виновного

Итальянского врача Джорджио Галанти признали виновным в непредумышленном убийстве капитана «Фиорентины» Давиде Астори. Об этом сообщает Euronews.

Галанти — последний из медиков, который проводил обследование Астори и разрешил ему выступать. Игрока проверяли в клинике за семь месяцев до трагедии. Галанти получил год тюрьмы условно за то, что не выявил сердечный недуг у спортсмена.

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2018-го. Следствие предполагало непредумышленное убийство еще до вскрытия тела Астори. Игрок умер во сне.

4 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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