В Шотландии сделали самую мощную в мире приливную турбину — она похожа на звездолет

Шотландская компания Orbital Marine Power начала процесс ввода в эксплуатацию своей плавучей приливной электростанции O2 установленной мощностью 2 мегаватта.

Необычно выглядящая конструкция не только станет первой ПЭС такого класса, подключенной к сети на постоянной основе, а не в рамках эксперимента, но и самым производительным в мире «подводным ветряком». Несмотря на свой фантастический вид, конструкция O2 проста, как угол дома и одновременно с этим гениальна. Центральный элемент плавучей электростанции — стальной понтон круглого сечения длиной около 72 метров. К его бокам крепятся два «крыла», на концах которых расположены двухлопастные турбины. В рабочем положении они опускаются под воду под углом около 45 градусов с помощью гидроцилиндров. А понтон, внутри которого расположено вспомогательное оборудование, закрепляется передним и задним якорями ко дну.

Максимальная генерируемая мощность каждой турбины — мегаватт, а принцип их работы слабо отличается от обычных ветряков. Только сделанные из композитных материалов лопасти диаметром 20 метров оптимизированы не для газа, а для жидкости. Когда приливное течение меняет направление, угол атаки лопастей меняется на 180 градусов (они разворачиваются) и продолжают работать. В сеть электричество передается с помощью подводного кабеля, подключенного к кормовой части понтона. Суммарный вес всей конструкции — 680 тонн.

Как пишет Orbital на своем сайте, собранная и прошедшая все испытания O2 была спущена на воду еще 22 апреля. Плавучую электростанцию погрузили на полупогружную баржу в порту города Данди, а затем по реке Тэй вывели в Северное море. Судя по всему, на момент написания этих строк, она уже находится в месте своей постоянной дислокации — в одном из проливов среди Оркнейских островов на севере Шотландии. Эти места славятся мощнейшими приливными течениями. Там двойную турбину поставят на якорь, еще раз проверят все ее системы и подключат к сети Европейского центра морской энергетики (EMEC).

В Orbital Marine Power очень гордятся своим детищем — после долгого тестирования всей концепции таких турбин и более полутора лет строительства, O2 наконец-то полноценно заработает. Согласно записям в официальном блоге проекта, вводимая сейчас в эксплуатацию плавучая электростанция — только начало. Одна такая установка может обеспечить энергией две тысячи британских домов (да, шотландцы и англичане очень экономичны) и предотвратить выбросы примерно 2200 тонн углекислого газа в год.

Справедливости ради, про экономику проекта в Orbital пока стараются говорить обтекаемо. Как пишет портал Singularity Hub, представители компании обещают стоимость киловатт-часа электричества «на конкурентом уровне». Ну, то есть, не дороже других электростанций. Правда, не уточняется каких — «зеленых» или обычных ТЭС, а в определенных случаях это может играть свою роль, особенно если ужесточится экологическое законодательство.

Кроме того, создание плавучей электростанции обеспечило 80 человек работой, так что Orbital Marine Power считает, что уже внесла определенный вклад в экономику родной страны. Учитывая, что лишь 20% деталей O2 импортные, в патриотичной Британии (а особенно — Шотландии), такой подход может быть очень большим преимуществом для компании. Однако с дальнейшими планами пока ясности нет. Предполагается, что в скором времени в водах вокруг Оркнейских островов появится еще несколько таких установок, однако никаких сроков не называлось.

И если среди приливных турбин O2 — самая мощная, то по сравнению с береговыми ПЭС она совсем миниатюрная. Например, старейшая в мире подобная конструкция — «Ля-Ранс» во Франции, — имеет установленную мощность 240 мегаватт, вырабатываемых с помощью 24 турбин в плотине длиной 800 метров. А более новая южнокорейская Сихвинская ПЭС и вовсе обогнала ветерана в 2011 году со своими 254 мегаваттами. Правда, для этого пришлось построить плотину длиной 12,7 километра, в которой установлены 10 турбин.

Поскольку Orbital пока не раскрывает себестоимость плавучей электростанции, оценить выгоду этого решения трудно. Но теоретически, подобные установки могут быть существенно дешевле «классических» ПЭС в пересчете на стоимость киловатт-часа вырабатываемой энергии. Как минимум — в среднесрочной перспективе, поскольку для их введения в эксплуатацию не требуется строить плотины колоссальных размеров. Остается подождать пару лет и посмотреть, как поживает флот O2 в Северном море. Вдруг и правда «выстрелит»?