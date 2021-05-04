У Дніпрі розгорнули прапор із забороненою символікою — чоловік може сісти на 5 років

У Дніпрі на одній з будівель біля автостоянки вивісили прапор із забороненою символікою.

Про це у Facebook повідомив свідок події Ігор Куліковський.

“У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла… зна… пра… Коротше, хрінь якусь повісили. Я так розумію, деякі домовленості 2014-го з деякими прошарками (недобитими (закреслено)) – вже не діють”, – написав він.

Як повідомляє видання “Інформатор. Дніпро” згодом прапор зняли та на місце події викликали поліцію. Згідно зі статтею 436-1 Кримінального кодексу України, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки й пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів заборонені є карним злочином. У разі порушення статті загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.