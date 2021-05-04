Швейцарский дипломат выпала из окна дома в Тегеране и погибла

В Тегеране погибла высокопоставленный швейцарский дипломат. Она выпала из высотного здания, в котором жила. По информации иранских экстренных служб, погибшая работала первым секретарем посольства Швейцарии в Иране.

«FDFA (министерство) подтверждает, что гражданка Швейцарии, работавшая в швейцарском посольстве в Тегеране, погибла в смертельном инциденте во вторник. FDFA и его генеральный консул Игнасио Кассис шокированы трагической гибелью и передают глубочайшие соболезнования семье», — заявили в министерстве.

Женщина выпала из высотного жилого здания на улице Камрани в южной части города. Был ли это суицид или она выпала из окна или с балкона случайно, пока непонятно, сказал официальный представитель иранской организации служб скорой помощи, передает агентство Fars.

По его словам, тело женщины обнаружил садовник, когда после смерти женщины уже прошло значительное время. Поиски начали после того, как утром коллега дипломата пришел за ней и обнаружил, что она пропала.