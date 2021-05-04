Политик по фамилии Сталин побеждает на выборах в Индии

На выборах в индийском штате Тамил Наду побеждает политик по имени Сталин. Он получил свое имя в честь советского вождя. Об этом в пятницу, 30 апреля, пишет The Daily Mail.

Партия, которую возглавляет Мутхувел Карунанидхи Сталин, побеждает на выборах с большим отрывом. Вскоре будут объявлены окончательные результаты.

Сталин родился в 1953 году — за четыре дня до смерти Иосифа Сталина. Его отец был левых взглядов и пять сроков занимал пост главного министра Индии, также он прославился как писатель.

«Индийский Сталин» называет себя убежденным демократом. Политик вспомнил в интервью, что в 1989 году побывал в Советском Союзе. По его словам, к нему с подозрением отнеслись в аэропорту. Кроме того, тогда индус сделал вывод о том, что в СССР недолюбливали Сталина.

«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал Сталин, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя мой паспорт, чиновники задали мне несколько вопросов, прежде чем впустили меня», — рассказал политик.