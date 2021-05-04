Париж подписал контракт на поставку в Египет 30 истребителей типа «Рафаль»

Франция передаст Египту 30 многоцелевых истребителей типа «Рафаль» (Dassault Rafale).

Глава пресс-службы ВС Египта Тамир Мухаммед Рыфаи сообщил через Twitter, что соглашение подписано между оборонным ведомством Египта и французской авиационной компанией Dassault. Документ предполагает выделение кредита сроком не менее чем на 10 лет.

Напомним, соглашение о приобретении Каиром 24 истребителей Rafale Египет и Франция подписали в 2015 году. Этот тип истребителей отличается большой дальностью выполнения поставленных задач, высокой маневренностью, а также способностью выполнять задачи в условиях радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что контракт между Каиром и Парижем на закупку различных вооружений был заключен 26 апреля по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Стоимость закупаемых вооружений составляет3,95 млрд евро.