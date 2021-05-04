НАТО приступило к учениям «Защитник Европы»

Пентагон объявил о начале военных учений НАТО «Защитник Европы – 21».

В этом году в учениях принимают участие 26 стран, включая США. Около 28 тысяч военнослужащих многонациональных сил сфокусируются на повышении оперативной готовности и уровня оперативного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса.

«Они носят оборонительный характер и направлены на сдерживание агрессии и одновременно готовят наши силы к реагированию на кризисные ситуации и проведению крупномасштабных боевых операций в случае необходимости», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По словам Кирби, одним из ключевых аспектов учений «Защитник Европы – 21» является транспарентность в плане их содержания, участников и поставленных целей.

Учения, которые завершатся в июне, проводятся под руководством Армии США, хотя в этом году в них также примут значительное участие ВВС и ВМС, сообщил Кирби.