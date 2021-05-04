Найдена ископаемая кошка, весом почти полтонны

Исследователи завершили сравнение семи неклассифицированных образцов окаменелостей с ранее опознанными костями со всего мира, чтобы описать новый вид животного — гигантской саблезубой кошки Machairodus lahayishupup humerus. Установить размер особи помогла локтевая часть плечевой кости. Она указывает на массивные предплечья, которые позволяли кошке подчинять свою добычу.

Размер тела нового вида ученые рассчитали, сравнив плечевые кости и массу тела современных больших кошек. Предположения о добыче кошки высказаны на размере вида и животных, которые, как известно, жили в этом регионе в то время — носороги, гигантские верблюды и гигантские наземные ленивцы.

По оценкам ученых, недавно обнаруженная еще одна гигантская кошка весила в среднем около 400 кг и могла убить добычу весом до 3 000 кг.

«Мы считаем, что они регулярно убивали животных размером с бизона, — заявил соавтор исследования Джонатан Каледе, доцент кафедры эволюции, экологии и биологии организмов университета штата Огайо. — Это была самая большая кошка из когда-либо существовавших».

Джон Оркатт, доцент биологии Университета Гонзага (США) нашел большой образец кости плеча в коллекции Музея естественной и культурной истории университета Орегона. Он был помечен как «образец кошки». Ученый потратил много лет, пытаясь понять, что за кошка это могла быть. В конечном итоге исследователи нашли образец за экземпляром этой гигантской кошки в музеях на западе Северной Америки.

Образец из Орегона раскопан на традиционных землях Кайюс, племени, которое присоединилось к племенам Уматилла и Уолла Уолла в конфедеративных племенах резервации индейцев Уматилла. Из уважения к коренным народам Америки Каледе и Оркатт в сотрудничестве с Институтом культуры Тамастсликт назвали новый вид Machairodus lahayishupup. Machairodus — это род крупных саблезубых кошек, обитавших в Африке, Евразии и Северной Америке. На языке Кайюс Laháyis Húpup означает «древняя дикая кошка».

Самая большая из семи доступных для анализа окаменелостей Machairodus lahayishupup humerus была более 46 см в длину и 4 см в диаметре. Для сравнения, у среднего современного взрослого самца плечевая кость льва составляет около 33 см в длину.

Новый вид — древний родственник смилодона. Представители вымершего рода саблезубых кошек жили с 2,5 млн до 10 тыс. лет назад в Северной и Южной Америке. Вероятно, он произошел от мегантереона. Кстати, широко известное название «саблезубый тигр» на самом деле является некорректным.