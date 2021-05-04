Критерии выбора газового котла

На определенном этапе строительства частного дома владельцы задумываются о системе отопления. Обычно предпочтение отдают газовому котлу, однако при выборе стоит учитывать технические характеристики сооружения, отопительную систему, реальную потребность в тепле. Кроме того, газовый котел может заменить водонагревающую колонку.

Особенности газового котла

На рынке представлено множество устройств, которые работают от электричества, на углях, дровах, солярке, дизеле и других материалах. Но газовый котел является безусловным лидером. Вот его очевидные преимущества:

экономичность, газ является относительно недорогим, при этом имеет высокий КПД, обслуживание всей отопительный системы тоже не требует много денег и сил, если конечно котел не является редкой моделью;

топливо не нужно регулярно добавлять в отличие от дров, угля, просто подключить к газовой трубе;

котел можно установить даже в жилом помещении, ведь от него нет грязи (сажи, копоти);

в зависимости от мощности модели, такой котел способен обогреть даже большое по площади здание.

Устанавливать газовое оборудование необходимо только специалистам, они обеспечивают безопасность, следуют строго инструкции и технологии, не портят изделие, что может негативно повлиять на срок эксплуатации.

Помните, что газ взрывоопасен, поэтому на устройстве не стоит экономить, может произойти утечка. Владельцам дома важно обязательно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы выводить продукты горения.

Критерии выбора

На рынке представлено множество моделей, среди которых бывает сложно остановиться на чем-то одном. Первое, на что всегда обращают внимание — не цена и не производитель, а мощность. Ее нужно рассчитать индивидуально еще перед походом в строительный магазин. Если недосчитать, то котел просто не сможет в нужной степени прогреть дом, в помещении будет холодно, а работа на полной мощности быстро исчерпает ресурс устройства, оно придет в негодность. Увеличится расход газа, часто придется обращаться в мастерские за ремонтом.

За расчетами следует обратиться к специалистам, они учитывают такие факторы:

высота потолков;

площадь помещения, число жилых комнат;

количество этажей;

потребуется ли подогрев воды.

Самыми надежными производителями считаются компании из Германии, Италии, Южной Кореи, Японии. Такие модели отличаются большим сроком службы, экологичностью, оптимальным соотношением цены и качества, безопасностью. Если вы не знаете, где заказать котлы по приемлемой стоимости онлайн, то заходите на http://agrox.by по ссылке, там представлен большой выбор, есть гарантия от изготовителей.