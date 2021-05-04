Коболєв — «Нафтогаз» будуть дерибанити

Про це в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна” заявив ексглава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.

Він відкидає звинувачення в нібито створенні компанією “дірки” в бюджеті-2021 на 10 мільярдів гривень та заявив, що компанія й інформувала президента та уряд про плани перевести державі в цьому році 32 млрд грн додатково до податків.

“Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші – на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати – від ОВДП в “авансування дивідендів”) сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем’єр-міністрові та президентові, вони про це знають”, – сказав він.

За його словами уряд також було завчасно поінформовано і про те, що замість планованого прибутку у фінансовому плані 11 мільярдів гривень буде збиток, оскільки “Нафтогаз” неодноразово попереджав про проблему неплатежів газзбутів і необхідність сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.

Коболєв пояснив, що на рахунку компанії на дату його звільнення було понад $2 мільярди вільних грошових коштів, а в підземних сховищах – 7 мільярдів кубометрів природного газу, що належить “Нафтогазу”, і це є підтвердженням його фінансової стійкості.

“Отже, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн”, – підкреслив ексглава “Нафтогазу”.

Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка бесіда з Мінфіном, “який нас звинувачував, що ми якісь гроші приховуємо і щось не показуємо”, оскільки на Єдиному казначейському рахунку коштів було значно менше, ніж у “Нафтогазу”.

Він наголосив, що Україна не може претендувати на зупинення “Північного потоку-2”, якщо створить ризики переривання транзиту своєю територією.

“Що таке безпека на наступну зиму – це достатньо грошових коштів. З $2 млрд ми 32 млрд грн, тобто понад $1 млрд готові були передати в той чи інший спосіб бюджету… Тому коли говорять: “Коболєв, у тебе надто багато грошей”, то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії “Нафтогаз”. По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачань, проєкти та інші речі”, – зазначив ексголова правління.

Крім того, Андрій Коболєв зауважив, що компанія і він виконували завдання у рамках контракту, зокрема з максимізації трансфертів до бюджету, які в 2020 році були рекордно високими.

“Якщо хтось хоче говорити нам, як робити, а не що робити, то так мені працювати не цікаво. Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, ніж я зроблю неправильно, і мене потім звільнятимуть восени, коли буде порожня підземка або ми провалимо інші важливі проєкти”, – заявив Коболєв.

Ексглава “Нафтогазу” зауважив, що компанія є головним джерелом наповнення бюджету, й менеджмент домагався цього в рамках законодавства та в інтересах компанії.

“Тому підхід з мого боку щодо моєї посади був і залишається прагматичним: якщо потрібна робота за декларованими правилами (корпоративного управління насамперед), то мені цікаво працювати. Якщо правила змінені в бік повернення “Нафтогазу” під оперативне управління органами державної влади (а саме це сталося 28 квітня з точки зору наслідків), то я не бачу сенсу”, – наголосив Коболєв.