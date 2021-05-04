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Дженнифер Лопес вызвала фурор в комбинезоне с откровенным декольте

Джей Ло вызвала фурор в комбинезоне с откровенным декольте

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая разорвала отношения с женихом, не прекращает удивлять своим идеальным телом и всячески подчеркивает прелести.

Так, 51-летняя исполнительница продемонстрировала новый соблазнительный образ. На фото, которым Джей Ло поделилась в своем Instagram, артистка появилась в блестящем комбинезоне с полупрозрачным верхом, пышными рукавами и откровенным декольте. Лопес засветила упругую грудь.

Такой лук звезда выбрала для благотворительного концерта в поддержку стран, которые не имеют доступа к вакцине от коронавируса.

Образ знаменитости вызвал фурор в Сети. В комментариях сторонники взорвались сообщениями.

4 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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