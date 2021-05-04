Девушка отказала Бену Аффлеку на сайте знакомств и прославилась на весь мир

Блогерша Нивин Джей (Nivine Jay) замэтчилась в приложении для знакомств с актером Беном Аффлеком, но не поверила в то, что аккаунт знаменитости реальный, и удалила его из пар. В ответ актер записал ей видео, чтобы доказать, что он настоящий. Видео с Аффлеком Джей опубликовала в TikTok.

У 48-летнего Аффлека и 29-летней Джей совпала пара в приложении Raya, которое создано специально для знаменитостей. Когда девушка отменила мэтч, актер нашел ее в Instagram и прислал видео в директ. «Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я», — говорил Аффлек, глядя в камеру.

Благодаря отказу Аффлеку блогерша обрела мировую славу. При 28,7 тысячи подписчиков в TikTok ее видео менее чем за сутки собрало четыре миллиона просмотров.

В январе Аффлек объявил о расставании с кубинской актрисой Аной де Армас, с которой он познакомился на съемках триллера «Глубокие воды» осенью 2019 года. Аффлек и Армас играли разлюбивших друг друга супругов.