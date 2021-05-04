«Деньги Януковича» впервые вернулись из США в Украину

В государственный бюджет Украины были возвращены 1,5 миллиарда долларов, которые «принадлежали» семье и окружению беглого президента Виктора Януковича. Из них 87% были в наличной форме, сообщил в эфире украинского телеканала заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами», – рассказал Енин. По его словам, возвращение «денег Януковича» обеспечило сокращение нынешнего государственного долга Украины на полтора миллиарда долларов.

Заместитель главы МИД Украины подчеркнул, что речь идёт о преступной организации времён правления Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

«Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры», – сообщил замминистра.

Евгений Енин отметил, что работа по возвращению бывших активов Януковича и его окружения продолжается. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.