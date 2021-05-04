Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Цена нефтяной корзины ОПЕК понизилась в понедельник, 3 мая, на $0,33 до $65,09 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день (пятница, 30 апреля) она достигала $65,42 за баррель, опустившись на $0,29 с минувшего четверга. Такие данные представлены на сайте картеля.

В целом, констатирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, росту нефтяных цен «продолжает препятствовать ситуация с коронавирусом в Индии, хотя после позитивных комментариев ОПЕК на прошлой неделе негативное влияние этого фактора на рынок „черного золота“ несколько смягчилось».

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.

4 марта по итогам очередной встречи участники ОПЕК+ неожиданно приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут с апреля нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.