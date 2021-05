Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о своей жизни: «Это так лицемерно»

В этом году вышло уже несколько документальных фильмов о жизни 39-летней Бритни Спирс. Ключевой их темой стали проблемы Бритни с психическим здоровьем и ее борьба за опекунство с отцом Джейми, которого она хочет отстранить от должности своего опекуна.

Вчера Бритни, которая в отличие от многих, старается публично не реагировать на картины, посвященные ей, раскритиковала новые фильмы и назвала их лицемерными.

В этом году вышло так много документальных фильмов обо мне, в которых чужие люди делятся своими взглядами на мою жизнь. Что я могу сказать… Я глубоко польщена! Эти документальные фильмы такие лицемерные. Они критикуют СМИ, а сами ведут себя так же,

— отметила звезда.

Бритни добавила, что в ее жизни были как тяжелые времена, так и прекрасные, однако, по ее мнению, миру всегда интереснее негатив.

Но зачем подчеркивать именно самые негативные и травмирующие моменты в моей жизни?

— написала она.

Впервые документальные фильмы о себе Бритни прокомментировала в марте. Тогда она сказала, что две недели плакала после выхода фильма Framing Britney Spears, несмотря на то что его не смотрела.

В новом документальном фильме о звезде The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая, расскажут о заявлениях ее отца Джейми о психическом расстройстве у дочери — он утверждает, что она много лет страдает слабоумием. Это Бритни пока оставила без комментария. Но 23 июня она лично выступит в суде по делу об опеке и, вероятно, найдет, что ему ответить.

Бритни Спирс с отцом Джейми