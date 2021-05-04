Британские морские пехотинцы успешно испытали реактивные десантные костюмы

Британские морские пехотинцы провели учения по тестированию реактивных костюмов. Видео размещено на YouTube-канале британской компании Gravity Industries — разработчика костюмов. Уточняется, что учения прошли успешно. Тестировалась возможность использования реактивных костюмов Gravity Jet Suit в операциях по десантированию.

В Gravity Industries заявили, что морской пехотинец может попасть на корабль с помощью вертолета, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее, приземлиться в любой части корабля и самостоятельно улететь.

Напомним, Gravity Industries в 2017 году создал британец Ричард Браунинг. Раньше он работал в нефтяной индустрии и был в резерве Королевской морской пехоты. Браунинг сам создал прототип реактивного костюма Gravity Industries, проработав над ним полгода. С момента запуска команда Gravity Team выполнила более 105 полетов в 31 стране, наладила сотрудничество в области поисково-спасательных и военных операций, обучила более 50 клиентов полетам в США и Великобритании и постепенно приближается к международной серии гонок.

Костюм включает в себя четыре реактивных двигателя, которые крепятся на руки пилота, и еще один двигатель, который находится на спине. Стоит он $440 тыс., поэтому пока компания зарабатывает в основном на сдаче своих костюмов в аренду спасателям, военным и индустрии развлечений.