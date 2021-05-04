Билл Гейтс впервые разводится

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней. Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь», — говорится в совместном заявлении пары.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Френч, работавшая в компании менеджером по продукту, познакомились в 1987 году. В 1994 году пара поженилась. В браке у них родились трое детей: Дженнифер, Рори и Фиби.