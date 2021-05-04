Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие в супергеройском фильме «Вечные»: первые кадры

Компания Marvel представила трехминутный ролик, в котором анонсировала свои самые яркие премьеры 2021 и 2022 годов. В видео вошли и первые кадры супергеройского боевика «Вечные», главные роли в котором сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Ричард Мэдден и многие другие.

В анонсе Анджелина Джоли появляется дважды — на одном из этих кадров актриса предстает со сверкающим мечом в руках. В картине она сыграла яростную воительницу по имени Тена, суперспособность которой заключается в том, что она может создать любое оружие из космической энергии.

Помимо Джоли, в первом тизере «Вечных» мельком появляются Сальма Хайек в образе Аджак духовного лидера Вечных, и Ричард Мэдден в роли обладающего сверхчеловеческой силой Икариса.

Мировая премьера картины назначена на 28 октября.

Сальма Хайек в фильме «Вечные»

В новом ролике Marvel также представлены и другие предстоящие блокбастеры. В их числе были фильм «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в главных ролях, вторая часть «Черной пантеры», которая выйдет в 2022 году уже без главной звезды франшизы Чедвика Боузмана, ушедшего из жизни в августе прошлого года от рака толстой кишки, и продолжение «Человека-паука», а также другие яркие премьеры этого и следующего годов.