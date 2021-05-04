Администрация Байдена начинает воссоединение семей мигрантов, разлученных при Трампе

Соединенные Штаты на этой неделе воссоединят четыре семьи мигрантов, которых разлучили на границе США и Мексики в период президентства Дональда Трампа.

Семьям будет разрешено въехать в Соединенные Штаты в рамках чрезвычайной процедуры, известной как «условно-досрочное освобождение по гуманитарным причинам», рассказала Мишель Брейн, возглавляющая созданную Байденом рабочую группу по воссоединению разлученных семей.

«В случае тех семей, о которых мы говорим на этой неделе, дети находятся в Соединенных Штатах, а родители приезжают, чтобы воссоединиться с ними», – добавила она.

По ее словам, Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность предоставить семьям долгосрочный иммиграционный статус.

Ли Гелернт, ведущий юрист Американского союза гражданских свобод, который подал в суд на администрацию Трампа из-за политики разлучения семей, сказал, что организации неизвестно, сколько детей по-прежнему разлучено с родителями, но предполагается, что их больше 1000.

В последние месяцы в США резко увеличилось число мигрантов, нелегально пересекающих границу, включая несовершеннолетних без сопровождения взрослых и семьи с маленькими детьми, в основном из Центральной Америки.

Администрация Трампа, известная своей жесткой позицией в отношении иммиграции, весной 2018 года приняла политику «нулевой терпимости» и в судебном порядке преследовала всех незаконно пересекших границу, что привело к массовому разлучению родителей с их детьми.

Трамп отменил эту политику летом того же года на фоне бурного возмущения международного сообщества, но выяснилось, что разлучение началось до введения принципа «нулевой терпимости» и продолжилось после его отмены. В некоторых случаях родители были депортированы, а дети остались в США с другими родственниками или опекунами.

Байден назвал разлучение семей «гуманитарной трагедией».

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, также участвовавший в разговоре с журналистами, отказался предоставить подробную информацию о воссоединяемых семьях, сославшись на соображения конфиденциальности, но сообщил, что одна из семей приехала из Гондураса, а еще одна – из Мексики. Обе семьи находились в разлуке с 2017 года.

Он добавил, что воссоединение, которое состоится на этой неделе, будет «первым из многих».