5 лучших фильмов мая 2021: обзор кинопремьер месяца

Май – сложное и насыщенное время для тех, кто признает себя киноманом. На май запланировано сразу пять премьер фильмов, которые мы отнесли к одним из самых ожидаемых в этом году!

Среди самых ожидаемых фильмов 2021 года майские кинопремьеры объединяют как уже классических голливудских актеров, так и успешных режиссеров, которые неустанно радуют своих поклонников новинками. Несмотря на преграды, связанные с пандемией COVID-19, фильмы уже тепленькие и готовы к подаче скоро в кинотеатрах.

1. Гнев человеческий

Дата премьеры: 13 мая 2021 года

Режиссер: Гай Ричи

Партик Гилл (Джейсон Стейтем) по прозвищу Эйч (H) устраивается инкассатором в компанию Fortico Securities. Коллегам кажется, что он малоопытный в своем деле. Патрику трудом удается наладить дружеские отношения с ними, за исключением парня – Пули (Холт Маккэлен). Однако их отношение резко меняется после случая попытки ограбления инкассаторской машины. Новичок умело расстреливает грабителей. Поэтому впоследствии выясняется, что у Гилла есть личные счеты с одним из сотрудников.

2. Круэлла

Дата премьеры: 27 мая 2021 года

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Сценарий написан на основе истории героини романа Доди Смит 1956 года «101 далматинец» и одноименного мультфильма Disney 1961 года. События фильма происходят в 1970-х годах в Лондоне, в разгар революции панк-года. Главная героиня – молодая поклонница по имени Эстелла (Эмма Стоун), умная и креативная девушка, намерена создать себе имя своими дизайнерскими идеями. Однажды нюх Эстеллы на моду привлекает внимание Баронессы фон Геллман (Эммы Томпсон), легенды моды. Их отношения заставят Эстеллу принять свою нечестивую сторону и стать модной, но мстительной Круэллой Де Вилль.

3. Пила: Спираль

Дата премьеры: 13 мая 2021 года

Режиссер: Даррен Боусман

Будущий американский фильм ужасов, девятый в серии фильмов Пила. Лента является продолжением Пилы 8. Уважаемый ветеран полиции (Сэмуэль Джексон), дерзкий детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс (Крис Рок) и его партнер-новичок (Макс Мингелла) берут на себя серьезное расследование убийств, которые напоминают о жутком прошлом города. Невольно посвященный в тайну, Зик оказывается в центре болезненной игры убийцы.

4.Те, кто желают мне смерти

Дата премьеры: 6 мая 2021 года

Режиссер: Тейлор Шеидан

Фильм рассказывает об истории молодого мальчика-подростка, который стал свидетелем убийства своего отца в лесу. Преследуемый убийцами, которые намеревались заставить его молчать, парень встречает ветерана-пожарного и эксперта по выживанию (Анджелину Джоли). Когда убийцы поджигают лес, чтобы прикрыть свои следы, беглецы должны пережить смертельный пожар и перехитрить убийц на своем пути.

5. Минамата

Дата премьеры: 6 мая 2021 года

Режиссер: Эндрю Левитас

Сценарий фильма основан на одноименной книге Эйлин Миоко Смит и Юджина Смита. В фильме снялся Джонни Депп (который также является продюсером) в роли Смита, американского фотографа, который задокументировал последствия ужасного отравления ртутью жителей Минаматы, Кумамото, Япония.