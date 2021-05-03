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В США рассказали о «вынужденных» отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о «вынужденных» отношениях с Китаем. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS News.

Блинкен, отвечая на вопрос о возможности провести «красные линии» в отношениях с Пекином, отметил, что в любом случае Вашингтону придется иметь дело с КНР. Он подчеркнул, что США сейчас не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. «В этих отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества», — резюмировал американский дипломат.

Глава Госдепа пояснил, что в числе таких сложностей, среди прочего, и вопрос политики Китая в Синьцзяне.

3 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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