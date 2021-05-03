В пригороде Сеула появилось «инопланетное» здание, явно отличающееся от привычной архитектуры жилья

Южнокорейская архитектурная студия Moon Hoon завершила строительство футуристического многофункционального здания, расположенного в новом городском районе, недалеко от Сеула. Очевидцы утверждают, что трехэтажное сооружение под названием Mars резко выделяется на фоне окружающего пространства, но идеально бы вписалось в ландшафт одноименной планеты. Инициатором такого строительства стал заказчик, пожелавший иметь дом, который явно отличался бы от привычного дизайна и архитектуры жилья.

В пригороде Сеула появилось «инопланетное» здание, явно отличающееся от привычного дизайна и архитектуры жилья (Mars, Хвасон). | archdaily.com.

Часто клиент играет основополагающую роль в проектировании своего дома и направлении дизайна. Это обусловлено тем, что некоторым людям хочется владеть необычным и броским (и необязательно это будет дом). Именно это желание вынуждает архитекторов создавать самобытные объекты. Так и произошло в новой городской застройке города Хвасон, что недалеко от Сеула (Южная Корея).

По желанию клиента было спроектировано здание напоминающее Вселенную (Mars, Хвасон).

Один предприниматель обратился в южнокорейскую архитектурную студию Moon Hoon с просьбой построить многофункциональное здание, где бы находились его жилые апартаменты, две резиденции для сдачи в аренду и коммерческие помещения, которые также планировалось сдавать под офисы или торговые точки. Все бы ничего, но будущий владелец пожелал, чтобы дизайн дома был «инопланетным» и в нем не просматривались элементы обычного жилья.



Дом от архстудии Moon Hoon действительно выделяется на фоне городской застройки (Mars, Хвасон). | Фото: archdaily.com.

«Особенный клиент с креативным архитектором могут отправиться в страну фантазий и мечтаний, где привычные названия обозначают совсем другие вещи, а формы обретают иные измерения», – объясняют свое решение взяться за необычный проект разработчики Moon Hoon. «К счастью, коллективные порывы и желания уступили место индивидуальным склонностям и пониманиям, которые напрямую помогут расширить границы архитектуры и поднять их на совершенно новый уровень легкости и серьезности одновременно».

В дом внедрили сферическую структуру в виде стальной планеты (Mars, Хвасон).

Благодаря их совместным стараниям и появилось здание, созданное в неординарном стиле, которое может похвастаться уникальным фасадом с серией геометрических стеклянных панелей, зафиксированных с помощью рамки, имитирующей латунь. При этом одна торцевая и задняя части фасада облицованы панелями, напоминающими металлическую кафельную плитку. Для усиления визуального эффекта в верхнюю часть дома интегрирована прозрачная полусфера в стиле пантеона и металлическая сфера, в виде планеты, выступающей за пределы конструкции здания. Странные, как для жилого объекта конструкционные элементы идеально подчеркивают футуристическую эстетику, а также являются дополнительным пространственным убежищем для его обитателей.

Говорят, «инопланетными» внедрениями авторы проекта решили подчеркнуть особенность структуры, ведь им хотелось, чтобы на «дом смотрели как на маленькую символическую Вселенную, где космические корабли и планеты беспорядочно перемешаны, вызывая в памяти ассоциацию с какой-то странной галактикой».

Разделение модульных этажей позволило создать необычный лестничный марш и открытые переходы (Mars, Хвасон).

Конструкционные особенности: Дом, состоящий из трех разъединенных модулей, впечатляет продуманностью планировки внутреннего пространства и создания особо эффектной внешней картинки. «Плиты перекрытия второго и третьего этажей, одновременно являющиеся крышей 1-го и 2-го, решили сделать наклонными и складчатыми, что очень редко встречается в архитектурной практике», – говорят разработчики студии Moon Hoon. — «Благодаря этому удалось обеспечить динамический пространственный эффект разделяющий прямоугольную конструкцию здания, создавая ложное ощущение массивности объекта».

В оформлении пентхауса преобладает индустриальный стиль (Mars, Хвасон).

Дизайн интерьера так же дезориентирует, как и фасад здания, состоящий из различных геометрических элементов, смеси современных материалов и драматических цветовых изменений. Стиль интерьера отдает индустриальностью, особенно узнаваемой в бетонных потолках и стенах, массивных металлических балках, открытом освещении и свисающих электрических кабелях, мраморном напольном покрытии в кухне и жилых помещениях пентхауса, изогнутых стенах в круглых или угловых комнатах.

В дизайне жилого пространства явно просматривается космическая тематика.

Самое интересное, что трехуровневое здание Mars, включающее в себя резиденцию владельца, две квартиры для сдачи в аренду и коммерческое помещение кардинально отличаются и планировкой, и дизайном интерьеров. Естественно, для владельца выделен верхний этаж, где обустроен пентхаус, в котором расположены гостиная, тематическая медиа-комната, современная кухня, круглая столовая, занимающая центральную часть, три спальни, одна из которых имеет собственную ванную комнату и гардеробную. Также имеются общие ванные с санузлами и бытовые помещения.

Под купольным мансардным окном обустроена зона отдыха (Mars, Хвасон).

Эта часть дома перегружена пространственными изысканиями и уникальными функциями, включая: изогнутые бетонные стены похожие на планету, гигантское мансардное окно, созданное в виде сферы с уютной лаунж-зоной под ним, комнату отдыха в космической тематике, освещение в стиле созвездий, а также металлические или стеклянные дорожки и мостики, напоминающие элементы космических кораблей.

Интерьер арендуемых квартир мало чем отличается от стандартных домов, но окна от пола до потока впечатляют (Mars, Хвасон).

В отличие от хозяйских апартаментов, две арендуемые квартиры, расположенные на втором ярусе, отличаются простыми линиями, «утопленными» жилыми помещениями, оформленными с использованием традиционных стройматериалов и внедрением стандартных оконных проемов и раздвижных дверей. Именно простота интерьера квартир стала стабилизирующим звеном, дающим необходимое домашнее тепло и уют, которые так необходимы в столь неординарном, можно сказать, властном и даже хаотичном дизайне здания.

Коммерческие площади расположены на первом этаже для удобства сотрудников и клиентов (Mars, Хвасон).

Коммерческие помещения располагаются на первом этаже, они имеют прямоугольную и открытую планировку, что обеспечивает гибкость пространства для создания офиса. Вычурной отделкой и футуристическими внедрениями его также не стали загружать, чтобы ничего не отвлекало от работы.