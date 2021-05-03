В Израиле нашли древнюю мозаику возрастом 1600 лет

В городе Явне археологи обнаружили древнюю мозаику, которая сохранилась до наших дней в отличном состоянии.



Разноцветная мозаика, возраст которой составляет не менее 1600 лет, вероятно, была частью тротура в богатом византийском районе, прилегающем к промышленной зоне. Пол украшен красочными геометрическими мотивами и имеет прямоугольную рамку черного цвета. Раскопками в этом месте руководил Авишаг Райс, который заявил, что исследователи сначала не поняли, что мозаика на самом деле разноцветная.

По словам археологов, такое открыте в Явне было сделано впервые. Мозаика будет выставлена на всеобщее обозрение в культурном центре города в рамках совместной инициативы муниципалитета Явне, Управления древностей Израиля и Земельного управления.

Мэр Явне Цви Гов Ари заявил: «Сохранение археологических раскопок и осознание прошлого являются важными ценностями в жизни города Явне, который имеет великолепную историю. Мы продолжим работать с Управлением древностей Израиля, чтобы обеспечить доступ общественности к находкам, а также продолжить исследования и понимание прошлого города и его исторического значения».



Находка была передана на реставрацию в мозаичную мастерскую Управления, находящуюся в иерусалимском Музее Рокфеллера.Перенос и консервация мозаики будет осуществляться с использованием технологических приемов и материалов, аналогичных тем, что использовались в древности.

https://mignews.com/news/technology/world/260421_100933_08489.html