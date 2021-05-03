Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Ямина» Нафтали Беннет провели секретную встречу Лидеры ультраортодоксов знали, как опасны массовые сборища на горе Мерон, но продолжали зарабатывать » Технологию выращивания кости из жира разработали в Израиле Израильские специалисты открыли новую технологию выращивания «живой» кости из жира. Группа ученых во главе с доктором Шаем Мерецки из Техниона Хайфы представила инновационную методику выращивания костной ткани из жировой. У пациента забирается жировая клетчатка. Затем ее помещают в биореактор, который извлекает из жира клетки-преадипоциты. «Наша технология позволяет создать условия, при которых некоторая часть преадипоцитов становится костной тканью, а не жировой. Для того, чтобы получить «живую кость», преадипоциты перемешиваются с клетками из стенок кровеносных сосудов», — рассказал Мерецки. В медицинском центре «Ха-Эмек» провели первую в мире операцию по трансплантации «живых» костей. Авторы технологии обращают внимание, что выращенные таким образом кости очень пригодятся при лечении черепно-мозговых и лицевых травм. Ученые со всего мира продолжают делать жизненно важные открытия в сфере здоровье. Источник: Федеральное агентство новостей