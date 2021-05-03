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Технологию выращивания кости из жира разработали в Израиле

Технологию выращивания кости из жира разработали в Израиле

Израильские специалисты открыли новую технологию выращивания «живой» кости из жира.

Группа ученых во главе с доктором Шаем Мерецки из Техниона Хайфы представила инновационную методику выращивания костной ткани из жировой. У пациента забирается жировая клетчатка. Затем ее помещают в биореактор, который извлекает из жира клетки-преадипоциты.

«Наша технология позволяет создать условия, при которых некоторая часть преадипоцитов становится костной тканью, а не жировой. Для того, чтобы получить «живую кость», преадипоциты перемешиваются с клетками из стенок кровеносных сосудов», — рассказал Мерецки.

В медицинском центре «Ха-Эмек» провели первую в мире операцию по трансплантации «живых» костей. Авторы технологии обращают внимание, что выращенные таким образом кости очень пригодятся при лечении черепно-мозговых и лицевых травм.

Ученые со всего мира продолжают делать жизненно важные открытия в сфере здоровье.

Источник: Федеральное агентство новостей

3 мая, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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