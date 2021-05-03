Технологию выращивания кости из жира разработали в Израиле
Израильские специалисты открыли новую технологию выращивания «живой» кости из жира.
Группа ученых во главе с доктором Шаем Мерецки из Техниона Хайфы представила инновационную методику выращивания костной ткани из жировой. У пациента забирается жировая клетчатка. Затем ее помещают в биореактор, который извлекает из жира клетки-преадипоциты.
«Наша технология позволяет создать условия, при которых некоторая часть преадипоцитов становится костной тканью, а не жировой. Для того, чтобы получить «живую кость», преадипоциты перемешиваются с клетками из стенок кровеносных сосудов», — рассказал Мерецки.
В медицинском центре «Ха-Эмек» провели первую в мире операцию по трансплантации «живых» костей. Авторы технологии обращают внимание, что выращенные таким образом кости очень пригодятся при лечении черепно-мозговых и лицевых травм.
Ученые со всего мира продолжают делать жизненно важные открытия в сфере здоровье.
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