Тайка Вайтити сыграет Чёрную Бороду в комедийном сериале о пиратах «Наш флаг означает смерть»

Дарби в сериале досталась роль английского дворянина Стида Боннета, в 1717 году решившего стать пиратом и начавшего грабить торговые суда у берегов Северной Америки на корабле «Месть».
Над сценарием «Наш флаг означает смерть» вместе с Дэвидом Дженкинсом («Земляне») работал Гаррет Баш, участвовавший в создании «Однажды ночью» и сериала по «Реальным упырям».
Тайка Вайтити регулярно играет персонажей в фильмах и сериалах, в которых он принимает участие как режиссёр. Так, он исполнил роль Адольфа Гитлера в своей комедии «Кролик ДжоДжо», озвучил Корга в кинокомиксе «Тор: Рагнарёк» и сыграл Виаго в «Реальных упырях».
Когда выйдет сериал «Наш флаг означает смерть», не сообщается. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max.
Leave a Reply