Манхва «Башня Бога» выйдет из длительного перерыва летом 2021 года ЦАХАЛ: трое ранены в теракте на перекрестке Тапуах » Тайка Вайтити сыграет Чёрную Бороду в комедийном сериале о пиратах «Наш флаг означает смерть» Как сообщил сценарист сериала Дэвид Дженкинс, капитан Чёрная Борода будет «бойцом, любовником, гением тактики, поэтом в душе, легендой и, вполне вероятно, безумцем», и эту роль мог сыграть только один человек — Тайка Вайтити. Главную роль в «Наш флаг означает смерть» исполнит новозеландский актёр Риз Дарби. Ранее он играл в фильмах «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень», а также в «Пушках Акимбо» и «Реальных упырях». Дарби в сериале досталась роль английского дворянина Стида Боннета, в 1717 году решившего стать пиратом и начавшего грабить торговые суда у берегов Северной Америки на корабле «Месть». Риз Дарби Над сценарием «Наш флаг означает смерть» вместе с Дэвидом Дженкинсом («Земляне») работал Гаррет Баш, участвовавший в создании «Однажды ночью» и сериала по «Реальным упырям». Тайка Вайтити регулярно играет персонажей в фильмах и сериалах, в которых он принимает участие как режиссёр. Так, он исполнил роль Адольфа Гитлера в своей комедии «Кролик ДжоДжо», озвучил Корга в кинокомиксе «Тор: Рагнарёк» и сыграл Виаго в «Реальных упырях». Когда выйдет сериал «Наш флаг означает смерть», не сообщается. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max.